Un operaio è stato colpito da una scossa elettrica stamani a Milano mentre, secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, stava lavorando in via Piccolomini nei pressi dello Stadio di San Siro, su una cabina elettrica.

L''operaio, che lavora per la ditta Gr Electric, è stato portato all'ospedale Niguarda ma non è in condizioni gravi .

Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA