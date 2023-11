Milan: Bennacer quasi pronto, Leao ancora out

Il Milan nell'emergenza infortuni prepara la sfida contro il Frosinone cercando una prestazione convincente in campionato che è mancata in Champions League, ma Stefano Pioli si trova a gestire una situazione che è complicata soprattutto in difesa.

Thiaw tra dieci giorni verrà sottoposto a nuova risonanza che consentirà di avere maggiori dettagli sull'entità della lesione e sull'approccio terapeutico. Simic sarà convocato dalla Primavera, mentre Kjaer che aveva avuto una lesione, sta facendo fatica perché ha una irritazione che lo limita nella corsa. Il problema è già stato identificato e si sta agendo per togliergli il fastidio che gli impedisce di lavorare a determinate intensità. E' molto difficile che recuperi entro sabato, si lavora per l'Atalanta.

Buone notizie invece da Bennacer, che oggi ha lavorato con la squadra ed è recuperato. Pioli deciderà domani se portarlo in panchina contro il Frosinone. Sicuramente assente Leao che ad inizio settimana farà una risonanza magnetica per capire se la lesione è guarita. In caso di notizie rassicuranti si imposterà un lavoro di riatletizzazione per poi aggregarlo alla squadra.

Per Okafor si lavora in ottica Milan-Monza, il giocatore continua il suo programma di recupero. La prossima settimana potrebbe iniziare a correre sul campo. Mentre per Pellegrino e Sportiello il recupero sta procedendo senza intoppi.



