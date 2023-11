Lollobrigida a fiere di Cremona: 'Il governo difende gli allevatori'

È stata inaugurata questa mattina la 78esima edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, con il taglio del nastro dei ministri dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e del Turismo, Daniela Santanchè. Al loro fianco l'assessore di Regione Lombardia all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, il presidente di CremonaFiere Roberto Biloni, il direttore centrale settori per l'export Agenzia Ice Maurizio Forte e i rappresentanti istituzionali civili e militari locali.

"Questo appuntamento dimostra la sinergia tra il mondo della produzione e della promozione che, lavorando insieme, riescono a valorizzare il sistema Italia" ha sottolineato il ministro Lollobrigida sottolineando che "il dovere di un Governo, è quello di lavorare per difendere i nostri agricoltori e allevatori che non sono nemici dell'ambiente ma sono i nostri primi ambientalisti. Ed è quello che facciamo ogni giorno". "Per questo - ha aggiunto - a Bruxelles ho proposto un documento, sostenuto da tutti i ministri europei, che pone al centro questo comparto nevralgico per la nostra economia e che rappresenta, per noi, un asset primario".

"La 78/a edizione della nostra fiera - ha ricordato Roberto Biloni - ospita oltre 200 imprese su 55mila metri quadrati coinvolgendo nella mostra zootecnica allevamenti con più di 600 capi di bestiame da sette Paesi diversi del mondo. Sono inoltre previsti oltre 70 eventi tecnico scientifici, soprattutto sul benessere animale, sulla zootecnia di precisione, sulla genetica, sulla sostenibilità, sulle energie rinnovabili, sulla gestione dell'acqua. Ma soprattutto c'è l'impegno e anche la presenza delle università, dei centri di ricerca e delle associazioni di categoria". "CremonaFiere - ha aggiunto - conferma la sua vocazione internazionale che quest'anno coinvolge delegazioni di operatori che arrivano da 17 Paesi, dall'Asia, dagli Stati Uniti, dal Canada, da tutta Europa, ma anche dall' Italia, comprese le isole".



