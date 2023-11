Europa League: Gasperini, approccio positivo con poche energie

"L'approccio è stato positivo soprattutto nella parte iniziale della partita. E' stato premiato il nostro ottimo girone, siamo stati sempre primi".

Gian Piero Gasperini è soddisfatto per il passaggio diretto agli ottavi di Europa League pareggiando con lo Sporting Lisbona: "Di positivo, anche il cuore con cui s'è sopperito alle difficoltà fisiche nel finale - spiega il tecnico dell'Atalanta -. Gli avversari avevano cambi freschi, noi siamo in difficoltà tra condizione e forme influenzali varie. Comunque buon primo tempo, dove abbiamo fatto gol mettendo lo Sporting in difficoltà e sfiorando poi più volte il due a zero all'inizio del secondo".

Gasperini giustifica le difficoltà dei suoi: "Sull'uno a uno abbiamo rischiato, ma era difficile fare di più perché gli avversari hanno sempre giocatori freschi e veloci, noi avevamo poca energia - prosegue -. Il passaggio agli ottavi ci dà modo di concentrare nei prossimi mesi pensieri ed energie al campionato e alla Coppa Italia. Nel finale mi sono piaciuti Ruggeri e Hateboer difensori con Holm e Bakker". Infine, sui singoli: "L'infermeria è piena di infortuni risolvibili in pochi giorni, il problema è la frequenza con cui si gioca. Kolasinac è uscito con un problema alla caviglia - chiude l'allenatore nerazzurro -. Scamacca ha fatto un gran gol ed è sempre molto pericoloso, è arrivato altre due volte davanti alla porta: necessita di continuità e condizione, ma è un giocatore di assoluto valore".



