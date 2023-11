'Ego' di Cattelan ancora a Cremona fino al 14 gennaio

'Ego', il grande coccodrillo tassidermizzato realizzato da Maurizio Cattelan nel Battistero di San Giovanni Battista a Cremona, sarà ancora visitabile fino al 14 gennaio. Dopo il grande successo di pubblico, la suggestiva installazione resterà aperta alle visite da martedì a domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 (chiuso solo il 25 dicembre e il primo gennaio). Fa parte di un gruppo di installazioni realizzate per la prima edizione di Cremona Contemporanea-Art Week, la rassegna promossa dall'assessorato alla Cultura di Cremona e a cura di Rossella Farinotti, nata per mettere in dialogo l'arte contemporanea con il ricco patrimonio artistico e culturale della città. Dopo il successo della manifestazione, che dal 27 maggio al 4 giugno scorso ha visto più di 15mila visitatori andare alla scoperta di Cremona attraverso oltre 70 opere diffuse, e forte dell'interesse suscitato dal lavoro di Maurizio Cattelan, per tutto il mese di dicembre e durante le prossime festività il pubblico avrà ancora la possibilità di vedere gratuitamente l'opera 'Ego'. "Con l'artista ringraziamo la Diocesi di Cremona per la disponibilità e l'entusiasmo con cui si sono lasciati coinvolgere nel progetto e per questa proroga - ha dichiarato Rossella Farinotti - che consentirà alla città e ai suoi visitatori di continuare a respirare contemporaneo. L'installazione di Ego è stata pensata appositamente per lo spazio speciale del Battistero, dove il coccodrillo è in armonioso dialogo con l'imponente cupola".

L'opera narra diverse simbologie in dialogo con il luogo, oltre a richiamare il più antico pezzo di tassidermia conosciuto, un coccodrillo appeso al soffitto di una piccola chiesa di Ponte Nossa, in Italia, fin dal XVI secolo. Gli studiosi hanno ipotizzato che i coccodrilli fossero assimilabili ai draghi, come nel racconto biblico di San Giorgio, rendendo così la chiesa un luogo adatto per esporli come prigionieri. Il coccodrillo rappresenta un contrappunto al cavallo 'Novecento' dello stesso Cattelan.



