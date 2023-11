Dal Comune di Milano ok al piano di fattibilità per la M4 a Segrate

E' più vicino l'arrivo della linea M4 della metropolitana milanese fino a Segrate: la giunta del Comune di Milano ha infatti approvato il Piano di fattibilità tecnica ed economica del progetto di prolungamento della linea blu della metro dall'aeroporto di Linate a Segrate. Il costo stimato, aggiornato anche alla luce degli incrementi dovuti all'aumento dei costi dei materiali, è di 470 milioni di euro.

L'approvazione è necessaria per l'inserimento dell'intervento nel Piano Triennale delle Opere pubbliche 2024-2026. Il Comune, spiega una nota di Palazzo Marino, si è anche aggiudicato un bando europeo del valore di 3,5 milioni che cofinanzierà il progetto definitivo dell'opera, in fase di avvio.

Il prolungamento della M4 prevede la realizzazione della fermate e di una intermedia a Idroscalo-San Felice, sempre nel Comune di Segrate. L'opera ha ottenuto un finanziamento di 420 milioni di euro dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Oltre agli stanziamenti garantiti dai fondi europei e a quelli dei soggetti pubblici e privati interessati, sono da reperire ulteriori risorse per oltre 44 milioni di euro, necessarie per lo più per l'aggiornamento dei costi dei materiali. "Si tratta di un'opera fondamentale - ha sottolineato l'assessora alla Mobilità Arianna Censi - con un'importante ricaduta sulla nostra città" dato che, permettendo di arrivare a Milano da Segrate in meno di venti minuti, "aiuterà a diminuire l'ingresso della auto in città".

La giunta ha anche approvato uno stanziamento di 130 milioni, in parte coperti da fondi Statali, per l'aumento dei costi nella costruzione della M4. Si è infatti completato il percorso di valutazione e verifica dell'allungamento dei tempi (con conclusione dei lavori confermata entro il 2024) e dei costi, dovuti principalmente alla pandemia, della crisi internazionale in atto e dal ritrovamento di reperti archeologici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA