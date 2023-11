Con la Norma Muti incanta il pubblico della Fondazione Prada

Mentre la Scala prepara un'inaugurazione imponente, il 7 dicembre, con Don Carlo, grande opera verdiana, Riccardo Chailly sul podio e una compagnia di canto piena di stelle, Riccardo Muti dona a Milano un piccolo grande gioiello come l'esecuzione della Norma di Vincenzo Bellini in forma di concerto che ieri sera, alla Fondazione Prada, ha commosso ed emozionato oltre 500 spettatori che hanno applaudito con calore ed entusiasmo.

Tutti in piedi alla fine del concerto gli spettatori (accanto a Miuccia Prada e Patrizio Bertelli il pianista Maurizio Pollini, ma in sala c'erano, fra gli altri, anche Mario Monti e il sindaco di Milano Beppe Sala), per tutti i protagonisti: il soprano Monica Conesa (Norma), il mezzosoprano Eugenie Joneau (Adalgisa), il tenore Klodjan Kaçani (Pollione), il basso Andrea Vittorio De Campo (Oroveso), il soprano Vittoria Magnarello (Clotilde) e il tenore Riccardo Rados (Flavio). E poi i componenti del Coro del Teatro municipale di Piacenza, gli strumentisti ("tutti poco più che ventenni" ha sottolineato Muti) dell'Orchestra giovanile Luigi Cherubini, di cui il Maestro è fondatore oltre che direttore musicale e artistico.

Ma soprattutto ogni spettatore si è emozionato per l'esecuzione appassionata e coinvolgente con la quale Muti, pur in assenza dell'azione scenica, ha saputo trasmettere tutta la passionalità della tragedia romantica di Norma. Un'opera "dalla melodia sublime e infinita", scrive lo stesso direttore nel programma di sala, ma che "richiede purezza e nobiltà di esecuzione, oltre che grande attenzione al fraseggio e al tessuto orchestrale apparentemente semplice, ma straordinariamente efficace nel sostenere e intrecciarsi alla linea vocale".

Il tutto realizzato nel breve volgere di 11 giorni. Tanto è durata l'edizione 2023 della collaborazione tra 'Riccardo Muti Italian Opera Academy' e Fondazione Prada, inaugurata sabato 18 novembre con una lezione-concerto del Maestro dedicata a quest'opera "che ho scelto - afferma - per porre l'attenzione sul mondo belcantistico belliniano che la Norma rappresenta nel modo più assoluto". La seconda edizione della collaborazione tra Muti e la Fondazione Prada cadrà nel 2025, con il Don Giovanni di Mozart.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA