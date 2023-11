Apre nuovo punto vendita Coop in centro a Mantova

Ha aperto oggi il primo punto vendita Coop in centro a Mantova, e in occasione dell'inaugurazione del nuovo supermercato di piazza Martiri da Belfiore è stato consegnato all'Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Mantova un assegno simbolico, a dimostrazione del sostegno della cooperativa, che rientra nella campagna '"Noi ci spendiamo, e tu?'.

Alla cerimonia hanno partecipato fra gli altri il sindaco Mattia Palazzi, la direttrice generale di Coop Alleanza 3.0, Milva Carletti, il vicepresidente della Cooperativa Edy Gambetti, la District Manager Lombardia, Loredana Berto la presidente zona soci Garda Mantova, Maria Grazia Acerbi e la presidente dell'associazione Volontarie di Telefono Rosa Paola Mari.

Il nuovo punto Coop, che si aggiunge agli ipercoop Favorita e Virgilio e alla Coop di via Risorgimento, è stato realizzato con un investimento di 1,5 milioni, ha una superficie di 495 metri e occupa 17 lavoratori. Piazza dell'ortofrutta, banco gastronomia per i pasti veloci, pane fresco prodotto direttamente, pescheria, banco salumi, carni e formaggi sono alcuni degli elementi del super, che offre anche le specialità del territorio come salame, tortelli di zucca e sbrisolona.

In occasione della nuova apertura sarà distribuito un buono da 5 euro spendibile nella nuova struttura fino al 13 dicembre a fronte di una spesa minima di 30 euro. Inoltre, a chi diventerà socio di Coop Alleanza 3.0 fino al 16 dicembre a fronte del versamento della quota sociale di 25 euro, saranno dati cinque buoni sconto da cinque euro, utilizzabili fino al 31 gennaio in tutti i punti vendita della Cooperativa.



