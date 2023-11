A Milano sarà il 'Natale degli alberi'

Le feste di fine anno si avvicinano e per Milano quello del 2023 si appresta ad essere il 'natale degli alberi' per eccellenza, con ben 22 installazioni che avranno per tema il classico abete adornato di luminarie, come quello immancabile di piazza Duomo, quest'anno dedicato alle Olimpiadi del 2026 e sostenuto da Esselunga, della Galleria (Gucci) o quello dedicato alla transizione energetica di corso Garibaldi (A2A).

Non mancheranno ovviamente gli appuntamenti storici, come la Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! da giovedì 7 a domenica 10 dicembre tra piazza Castello, piazza del Cannone e via Minghetti (con oltre 200 espositori), il Mercatino di Natale in Duomo, dal 1° dicembre al 6 gennaio 2024, con 78 casette espositive, o il tradizionale appuntamento con l'arte a Palazzo Marino dove verrà esposta la tavola "Il Battesimo di Cristo" del Perugino, in mostra in Sala Alessi, con ingresso libero, dal 5 dicembre al 14 gennaio 2024. I visitatori e le visitatrici saranno ammessi in gruppi e accolti da storici dell'arte che faranno da guida nel percorso espositivo. Negli altri otto municipi, le biblioteche di zona ospiteranno dall'11 dicembre al 5 gennaio opere dell'Ottocento e del Novecento provenienti dalla Galleria d'Arte Moderna e dal Museo del Novecento di Milano, legate tra loro dal tema dell'infanzia.





