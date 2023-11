'Suddenly This Overview' di Fischli/Weiss alla Fondazione Prada

Oltre 150 sculture di medie e piccole dimensioni in argilla cruda disposte su basamenti di diverse altezze che rappresentano il mondo attraverso una selezione apparentemente arbitraria di eventi, oggetti, frasi e nozioni storiche o inventate. Alla Fondazione Prada arriva l'installazione Suddenly This Overview (1981-2012) degli artisti Fischli/Weiss, esposta al quinto piano della Torre all'interno del progetto espositivo 'Atlas'.

Peter Fischli (Zurigo, 1952) e David Weiss (Zurigo, 1946-2012) interpretano in modo non convenzionale gli elementi della vita quotidiana ritenuti banali. Che si tratti di sculture, film o fotografie, a partire dal 1979 gli artisti hanno lavorato in duo a progetti che prendono le distanze, in modo studiato e giocoso, dalle gerarchie stabilite tra alto e basso nell'arte e nell'uso dei materiali. La predilezione dei due artisti per la collezione e la presentazione fenomenologica delle meraviglie del mondo è alla base di Suddenly This Overview. Il lavoro è concepito come un'enciclopedia soggettiva in cui il progetto, all'apparenza razionale, di riunire in una sola opera tutta la conoscenza del mondo, viene minato dalle imperfezioni della memoria individuale e dalle scelte personali.

Dopo avere presentato per la prima volta questa installazione a Zurigo nel 1981, Fischli/Weiss hanno continuato ad aggiungere sculture, ricreando a memoria opere precedenti e inventando nuove scene, molte delle quali richiamano ironicamente la loro stessa produzione artistica nel corso degli anni.

Attraverso accostamenti e confronti tra opere di artisti internazionali realizzate tra il 1960 e il 2016, 'Atlas', progetto che è stato concepito per cambiare nel tempo, rappresenta una possibile mappatura delle idee e delle visioni che hanno contribuito allo sviluppo delle attività della Fondazione dal 1993 a oggi.



