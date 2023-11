Ruben Jais nominato nuovo sovrintendente della Toscanini

Dopo l'addio di solo pochi giorni fa all'Orchestra Sinfonica di Milano, con cui ha lavorato 25 anni, Ruben Jais è stato nominato sovrintendente e direttore artistico della fondazione Arturo Toscanini.

La decisione è stata presa nella riunione del cda della fondazione a cui hanno partecipato anche l'assessore alla Cultura dell'Emilia-Romagna Mauro Felicori e il vicesindaco e assessore alla Cultura di Parma Lorenzo Lavagetto, rappresentanti quindi dei due soci originari della Filarmonica.

Jais, scelto dopo la valutazione delle 36 candidature arrivate, sostituirà dal 1 gennaio Alberto Triola al quale "sono andati i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto" spiega una nota della Toscanini.

La scelta del direttore milanese è stata fatta "nella convinzione di porre alla guida della nostra istituzione una figura di grande esperienza artistica e manageriale" ha spiegato il presidente della Fondazione Paolo Pinamonti a nome di tutto il cda. "Quanto egli ha saputo realizzare a Milano è per noi l'auspicio di un futuro segnato da una progettazione culturale di assoluto livello internazionale e da una managerialità - ha aggiunto - in grado di assicurare alla Filarmonica Toscanini uno sviluppo concreto in termini di ampliamento del repertorio e della dimensione artistica ed esecutiva".

Milanese, direttore d'orchestra, Jais è entrato all'orchestra Verdi (nome originale della Sinfonica) 25 anni fa nel 1998 come maestro del coro che proprio quell'anno fu fondato. In seguito è diventato direttore artistico dell'orchestra, dal 2016 al 2019 è stato direttore artistico ed esecutivo e dal 2019 direttore generale, oltre che artistico.

Jais si è detto "felice e orgoglioso" del nuovo incarico convinto che la Toscanini abbia "le caratteristiche ottimali per una ulteriore crescita della qualità artistica e del ruolo, già importante, che riveste a livello nazionale".



