Pestaggio a Lecco con 5 feriti di cui uno gravissimo, 2 arresti

Due giovani fratelli, residenti a Lecco, sono stati colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare e posti dalla Polizia agli arresti domiciliari, accusati per un pestaggio avvenuto tre settimane fa in città, nel quartiere di Germanedo.

Per quella furibonda lite, che ora rischia di tramutarsi in pesanti conseguenze penali per la gravità delle lesioni provocate, in cinque finirono al pronto soccorso. Uno dei feriti è stato ricoverato, dopo essere stato preso a calci e pugni, e sottoposto a una delicata operazione chirurgica, giudicato in pericolo di vita per un'emorragia interna al torace e danno visivo transitorio per ischemia della corteccia cerebrale.

L'esito delle indagini è stato reso noto oggi dalla Polizia di Lecco. Non è ancora emersa la causa scatenante della rissa.

Gli investigatori hanno sottolineato l'importanza della collaborazione dei testimoni del pestaggio, ai fini dell'identificazione dei presunti responsabili.



