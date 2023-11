Per tre capolavori dell'Accademia di Brera 18 mesi di restauro

Tre capolavori del patrimonio artistico dell'Accademia di Brera tornano a splendere grazie ad un intervento di restauro che richiederà 18 mesi di lavoro. Si tratta delle opere di Francesco Nenci 'Zenobia tratta dal fiume Arasse da alcuni pastori Parti' del 1809, di Ismaele Teglio Milla 'Il duca Francesco Sforza pone la prima pietra' del 1853 e di 'Ciro ritrova Pantea col cadavere di Abradate' del 1853 di Carlo Prayer.

Il restauro è sostenuto da Value Research società milanese focalizzata nella ricerca di executive che ha deciso di impegnarsi in questo progetto culturale che ha l'obiettivo di dare valore e concretezza alla collaborazione pubblico-privato.

L'intervento, che è stato affidato a Simona Fiori, è il primo di questo tipo mai realizzato dall'Accademia di Brera, come spiega un comunicato, grazie al contributo di una società privata. Dei tre dipinti, tutti realizzati nell'Ottocento con la tecnica olio su tela, quelli che presentano le problematiche maggiori sono l'opera di Francesco Nenci e di Carlo Prayer. Per queste due opere l'intervento di restauro sarà particolarmente delicato e complesso.

Il terzo dipinto, Il duca Francesco Sforza pone la prima pietra dell'Ospedale Maggiore (1853) di Ismaele Teglio Milla, allievo a Brera di Francesco Hayez, presenta invece minori criticità.

"Siamo estremamente grati a Value Search per la sua generosità nell'aver scelto di celebrare il suo ventennale sostenendo il restauro di tre dipinti del nostro patrimonio storico, restituendoli alla comunità e agli studi, con un'operazione in fruttuosa sinergia fra pubblico e privato", ha commentato il direttore dell'Accademia, Giovanni Iovane.



