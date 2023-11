Parte da Milano il Coca-Cola Christmas tour solidale e green

Parte da Milano il Coca-Cola Christmas Tour nel segno della solidarietà. Il messaggio che animerà l'evento sabato 2 dicembre punta a sensibilizzare su quanto sia importante coltivare valori come gentilezza, generosità e condivisione.

Dalle 11 alle 20 in piazza Tre Torri a City Life nella Christmas Area sarà possibile fare delle donazioni al Banco Alimentare grazie alla presenza di un foodtruck 100% elettrico: all'evento saranno presenti i volontari dell'associazione per raccogliere fondi per le proprie attività.

Anche quest'anno Coca-Cola rinnova il suo sostegno a Banco Alimentare per aiutare chi è in difficoltà attraverso un'iniziativa che permetterà la distribuzione di generi alimentari per oltre un milione e mezzo di pasti . Questa partnership negli ultimi 7 anni si è tradotta nella distribuzione di alimenti pari a 14 milioni di pasti a favore della comunità.

"Con questa iniziativa vogliamo far riscoprire la gioia dei piccoli atti di solidarietà. Per questo siamo onorati di continuare a sostenere il grande lavoro che svolge Banco Alimentare, anche a livello locale, supportando i volontari della città di Milano", ha dichiarato Cristina Camilli, Direttore Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Sostenibilità di Coca-Cola Italia. Quest'anno Radio 105 accompagna il Coca-Cola Christmas Tour durante le sue tappe nelle principali città italiane, come radio ufficiale dell'evento. Dopo la prima tappa milanese, il Coca-Cola Truck 100% elettrico prosegue il suo Tour nelle città di Torino, Roma, Napoli e Catania.

Un'ulteriore possibilità per donare a favore di Banco Alimentare è data dalla collaborazione dell'azienda con con diversi partner: sarà possibile acquistare su Amazon.it le Coca-Cola Christmas Box in edizione limitata, contribuendo così a donare 500.000 pasti alle persone in difficoltà. Inoltre, in tutti i punti vendita Autogrill, per ogni menù Pausa Perfetta con Coca-Cola acquistato verrà donato, grazie a Banco Alimentare, un pasto equivalente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA