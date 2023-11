Omaggio della Scala per gli 80 anni di Luciana Savignano

Luciana Savignano rimonterà per Nicoletta Manni, nominata da poco étoile alla Scala come fu lei, La luna, assolo che Maurice Béjart modellò su di lei 1976 sull'adagio dal Concerto per violino in mi maggiore di Johann Sebastian Bach.

L'annuncio è arrivato dalla Scala oggi nel giorno in cui Savignano compie ottant'anni.

"In questo giorno così speciale - spiegano dal teatro -, il Corpo di Ballo, il Direttore Manuel Legris, il Sovrintendente Dominique Meyer e tutto il Teatro alla Scala rivolgono un omaggio affettuoso a una grande étoile, icona della danza e musa dei più grandi coreografi del nostro tempo, protagonista della vita scaligera sin dalla Scuola di Ballo e nelle più prestigiose produzioni in cui ha lasciato un segno indelebile".

"Tra le più versatili protagoniste della danza Luciana Savignano unisce dolcezza e temperamento in un connubio unico e cosi raro da affascinare coreografi, critici e pubblico di tutto il mondo, in una continua ricerca e curiosità artistica che la porta ancora oggi ad abbracciare nuovi progetti, nuove creatività, e a seguire tutte le produzioni del nostro Corpo di Ballo che tante volte ha portato in scena, e i titoli contemporanei, sempre attenta alle nuove energie creative di cui è stata ed è tuttora interprete. Una carriera - le è riconosciuto - prestigiosa e una esperienza artistica unica che va trasmessa alle nuove generazioni". Ed è "in quest'ottica" che la Scala annuncia il suo ritorno con "un simbolico passaggio di testimone" a Manni.

La Luna verrà andrà in scena il prossimo 19 aprile all'interno del Gala Fracci.



