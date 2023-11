Ludovico Einaudi: 'Reinvento In A Time Lapse per il decennale'

Se tradizione vuole che Ludovico Einaudi chiuda l'anno musicale con un serie di concerti al Teatro Dal Verme di Milano, il 2023 non fa eccezione. Il compositore e pianista sarà infatti sul palco milanese da giovedì 30 novembre e fino al 20 dicembre, per un totale di diciassette concerti.

L'occasione, a questo giro di live, è anche il decennale dell'album In A Time Lapse, che Einaudi porterà in scena accompagnato da un nuovo organico strumentale. "L'appuntamento milanese - ha detto Einaudi - è anche l'occasione per mettere a fuoco e perfezionare nuovi progetti. In A Time Lapse è stato il mio romanzo in note composto da tutti i miei ingredienti musicali, dall'orchestra al piano solo, passando anche per l'elettronica".

L'album è anche quello al quale Einaudi ha dedicato l'installazione Walden, con i testi tratti dal Journal di Henry David Thoreau, libro seminale della consapevolezza ambientalista. Walden avrà luogo nella Sala Piccola del Dal Verme nei giorni dei concerti.



