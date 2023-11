Controlli su una infermiera col Covid, sanzionata l'Asst di Lodi

Il Garante della Privacy ha sanzionato, per quarantamila euro, la Asst di Lodi dopo aver accertato che, nel 2020, il fascicolo sanitario di un'infermiera che era in malattia durante il primo lockdown, sarebbe stato consultato da suoi colleghi al fine di accertare se la malata fosse positiva o meno al Covid.

Per il Garante, tale procedura sarebbe stata irregolare perché l'acceso al fascicolo è consentito solamente per finalità di cura e non per accessi arbitrari a dati sensibili personali per programmare eventualmente l'organizzazione de turni di lavoro.

"Spero che la cosa diventi un caso nazionale come quello degli infermieri di Bari che, parimenti, in piena emergenza Covid, erano stati sanzionati per aver lavorato troppo - commenta il dg del'Asst di Lodi Salvatore Gioia - . Io all'epoca non c'ero ma non me la sento di stigmatizzare il comportamento di chi aveva seguito questa procedura, perché si era in un vera emergenza. C'erano dei turni da programmare per curare un gran numero di pazienti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA