Cappato, richieste di suicidio assistito sono in aumento

Le richieste di suicidio assistito in Italia sono in aumento. Ne ha parlato Marco Cappato fuori dalla caserma dei carabinieri della Compagnia Duomo, dove in mattinata si è autodenunciato insieme a Cinzia Fornero, volontaria dell'associazione Soccorso Civile, e a Paolo Botto, fratello della professoressa di 74 anni Margherita, malata oncologica che è morta ieri mattina in Svizzera. Le richieste ad oggi sono "oltre cinque al giorno e non tutti quelli che lo chiedono avrebbero requisiti" ha aggiunto. “Io sono il responsabile legale di questa associazione a delinquere - ha detto Cappato -, ma siccome le richieste stanno aumentando continuamente, anche attraverso il numero bianco che abbiamo messo a disposizione, c’è bisogno di altre persone come Cinzia e come Paolo, che ha sottoscritto le dichiarazioni depositate oggi ai carabinieri di Milano”. Anche loro, ha ricordato, “sono potenzialmente processabili per un reato fino a 12 anni di carcere”. Le richieste ad oggi sono “oltre cinque al giorno e non tutti quelli che lo chiedono avrebbero requisiti. L’unico consiglio che possiamo dare - ha aggiunto Cappato - è di rivolgersi a uno psichiatra, per esempio. Ma è chiaro che la condizione di clandestinità nella quale tutto questo è confinato peggiora la possibilità di informazione e conoscenza per le persone. Credo che chi ci contatta sia la punta di un iceberg di una realtà molto più diffusa nella società italiana e sempre più diffusa”.



