A Artigiano in fiera per la prima volta le produzioni di Panama

Panama debutta all'Artigiano in fiera, la manifestazione in programma a Rho Fiera Milano dal 2 al 10 dicembre. Ci saranno infatti cinque realtà artigiane che provengono dal Paese del Centroamerica fra i 2250 espositori presenti alla ventisettesima edizione, di questi 600 nuovi.

Dal caffè ai gioielli sostenibili, passando per tessuti artistici e calzature, sono molteplici i prodotti dei partecipanti, che hanno aderito all'Artigiano in fiera grazie a PROPANAMA, l'Autorità per l'Attrazione degli Investimenti e Promozione delle Esportazioni di Panama.

Sasha Barzdyka, rifugiata Bielorussa diventata panamense, porta capi dipinti a mano, calzature ed opere d'arte che rispecchiano la tradizione locale Sharon Lui Arte elementi per la decorazione delle camere, ma anche cassapanche, tazze, borse, scarpe. Caffè Alba caffè tostato e verde dalle diverse miscele, Molas de mi Panama invece, grazie a 25 artigiani che lavorano a mano, presenta borse, cuscini e anche accessori da cucina.

Infine Michelle Ferrer produce gioielleria in fibre metallizzate di cotone e viscosa, bronzo, pietre semi-preziose sempre con attenzione all'ambiente e alla sostenibilità.



