Per la Prima in mostra 'La Scala a strisce'

Il Teatro così come è comparso nei fumetti, da Topolino al Corriere dei Piccoli, è protagonista della mostra "La Scala a Strisce" che WOW Spazio Fumetto - Museo del Fumetto di Milano, dal 2 dicembre dedica al Piermarini nell'ambito del programma Prima Diffusa promosso del Comune di Milano. Come ormai da tradizione, WOW Spazio Fumetto ospiterà anche la proiezione in diretta su maxischermo del Don Carlo di Giuseppe Verdi, la sera del 7 dicembre.

L'immagine ufficiale della mostra, creata da Claudio Sciarrone, vede Paperino in versione Paperinik all'interno del Piermarini impegnato in una "Mission Impossible". In mostra trovano posto le riproduzioni delle storie disneyane in cui la Scala è stata protagonista, a cominciare dal numero speciale che nel 2011 Topolino dedicò alla prima con la storia "Il convitato di gesso", ambientata durante la messinscena del Don Giovanni di Mozart, diretto dal maestro Badaboing (alter ego del vero Daniel Barenboim). Nel 2013 furono Topolino e Pippo a visitare la Scala nella storia "Topolino e il codice armonico", in cui grazie alla macchina del tempo ebbero modo di conoscere Giuseppe Verdi e di sventare un complotto per sovvertire l'Unità d'Italia. "Don Carlo", opera che inaugura la Scala, viene invece omaggiata da Fabio Vettori con le sue celebri formichine con una tavola realizzata appositamente per la mostra.

La Scala che non ti aspetti è invece quella che fa da sfondo a un'avventura dello scollacciato Lando, il personaggio osé protagonista del fumetto per adulti degli anni Settanta, nella storia "La lunga notte alla Scala", albo numero 100 della serie.

E ancora pagine tratte da serie come Dago, Docteur Mystère, Il Commissario Spada, Sindrome75, Storia d'Italia a Fumetti di Enzo Biagi. Tra le curiosità in mostra il numero della Domenica del Corriere del 19 maggio 1946 con la copertina dedicata a Toscanini che dirige il celebre concerto di apertura dopo la ricostruzione dovuta ai danni della guerra.



