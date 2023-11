Milano-Cortina: Bormio è idroelettrica

Bormio, la perla dell'Alta Valtellina, una delle più rinomate zone sciistiche internazionali, ha presentato, oggi, a Milano, la sua offerta turistica e i progetti che la coinvolgono con l'avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. In particolare, nel corso di una conferenza stampa nella Sede della Stampa Estera di Milano, il Comune ha precisato, in tema di sostenibilità energetica, che l'energia elettrica utilizzata nel comprensorio è quasi interamente proveniente dall'idroelettrico, di cui la zona è una dei maggiori produttori nazionali.

"Con questo e altri accorgimenti - ha detto l'assessore alle Olimpiadi Samanta Antonioli - come piani per ristrutturazioni eco compatibili, bacini idrici per l'innevamento artificiale, strutture alberghiere con certificazioni ambientali, piani contro le barriere architettoniche e un ticketing totalmente online, senza carta, cerchiamo di ridurre al minimo l'impatto ambientale" tipico di questi grandi eventi, e Bormio, da questo punto di vista, rappresenta un po' un unicum proprio per "la grande disponibilità d'acqua ed energia", due degli argomenti più dibattuti dagli ambientalisti.

Bormio, i cui impianti sciistici saranno aperti dall'1 dicembre all'8 di aprile, ospiterà a fine dicembre una gara di coppa del mondo di sci e una serie di altri eventi di rilievo in avvicinamento a Milano-Cortina, e punta ad aumentare le presenze di stranieri con una campagna mirata nei Paesi europei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA