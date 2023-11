Incendio in una palazzina a Milano, una cinquantina di evacuati

Un incendio si è sviluppato in una palazzina nella zona di San Siro a Milano. Sul posto, in via Paravia 77, si trovano i Vigili del fuoco con cinque squadre e diverse ambulanze, che stanno valutando alcuni intossicati. Sono una cinquantina le persone che sono state fatte evacuare dalla palazzina. Non ci sono feriti gravi o ustionati.

Sul posto i medici hanno valutato una decina di pazienti, tutti per inalazione di fumo dei quali sono stati portati al pronto soccorso in codice verde e uno in giallo. Sul posto anche la Polizia Locale e la Protezione civile per dare assistenza alle persone coinvolte.

L'allarme è giunto intorno alle 18, dopo che le fiamme sono divampate in un appartamento al primo piano.



