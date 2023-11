In Lombardia nasce la rete dei musei d'impresa

La Lombardia avrà la propria rete dei musei d'impresa. Nella seduta di oggi il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (46 voti a favore, 22 contrari e 3 astenuti) la legge che promuove e sostiene la creazione di musei d'impresa, enti che contribuiscono a custodire e valorizzare la storia e l'identità di un territorio punto di riferimento della industrializzazione e dell'imprenditoria moderna.

La legge, che ha Alessandro Corbetta (Lega) come primo firmatario, "introduce per la prima volta in Italia norme e fondi per favorire la diffusione di questa specifica realtà museale - spiega la consigliera regionale della Lega Silvia Scurati relatrice del provvedimento -. È una legge pensata per le imprese: per questo i fondi saranno messi a disposizione del sistema produttivo lombardo. L'obiettivo è dare forza e futuro alla tradizione, all'identità e alla storia del sistema imprenditoriale lombardo".

Le risorse previste dalla legge, per il biennio 2024-2025, ammontano a un milione di euro e saranno a disposizione di medie, piccole e micro imprese e reti di impresa per realizzare realtà museali finalizzate alla diffusione della conoscenza della storia e della cultura del lavoro attraverso l'allestimento di percorsi museali con oggetti, documenti, archivi, strumenti e macchinari dell'industria lombarda.

Un ruolo fondamentale è assegnato alla promozione di marchi storici di successo con l'obiettivo di conservare un patrimonio di conoscenze storiche trasmettendolo alle nuove generazioni. I progetti saranno aperti alla collaborazione di istituti scolastici, le Università e i loro centri di ricerca, le associazioni e le istituzioni locali (comprese fondazioni ed enti non profit).



