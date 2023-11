Giuliana De Sio vince l'edizione 2023 del Premio Duse

Giuliana De Sio è la vincitrice dell'edizione 2023 del Premio Duse, nato per volontà della Banca Popolare di Vigevano, giunto alla 36/a edizione, l'unico riconoscimento italiano destinato, annualmente, all'attrice di teatro che si è distinta particolarmente nel corso della stagione di prosa in uno o più spettacoli in Italia o all'estero. "Giunta dal cinema al teatro a testa alta, Giuliana De Sio - si legge nella nota del premio - recita da sempre ruoli di donne poco consolatori". La cerimonia di premiazione, organizzata dalla Fondazione Banca Popolare di Vigevano, promotrice del riconoscimento, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, il Piccolo, Pavia Capitale della Cultura di Impresa e con il patrocinio del Comune di Milano, si terrà il 4 dicembre alle 19 al Teatro Grassi. Il premio Duse prevede anche l'assegnazione di una "menzione d'onore" a una giovane attrice emergente.



