Champions: Schmidt, l'Inter è forte ma vogliamo vincere

"Sappiamo cosa aspettarci dall'Inter. Il fatto che sia già qualificata non significa che giocherà in modo molto diverso. Hanno le loro ambizioni in questa fase della Champions League. Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco. Non siamo contenti della nostra situazione, ma abbiamo l'opportunità di vincere una partita contro l'Inter". Lo ha detto il tecnico del Benfica Roger Schmidt, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter.

"È una delle squadre più forti d'Europa e lo hanno dimostrato sia in questa stagione sia nella scorsa - ha aggiunto -. Hanno mantenuto i giocatori più importanti, si sono rinforzati e arrivano qua a Lisbona in forma, con il primo posto in classifica in campionato e nel girone di Champions. Non so che approccio avranno, ma è molto diverso arrivare primi o secondi nel girone, per questo mi aspetto che cerchino di vincere. Di fronte un simile avversario dovremo dare il massimo e continuare a ottenere gli stessi risultati che abbiamo avuto recentemente in campionato".



