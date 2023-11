Casini, gli stadi? Governo aiuti per superare burocrazia

"Il problema degli stadi è quello principale del calcio italiano, ma l'impiantistica è il problema principale dello sport italiano. L'Italia va vista nel suo insieme, gli stadi sono un'opera pubblica, se c'è un problema di opere pubbliche è chiaro che si va anche a parlare degli stadi.

Serve che il governo si impegni di più per aiutare le amministrazioni locali a risolvere i nodi burocratici che paralizzano la creazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento degli stadi". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, intervenuto durante 'Sport Industry Talk', convegno organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera.

"Le società riescono a trovare le risorse ma se con le risorse non riesci a costruire gli stadi il problema è del Paese - ha aggiunto Casini -. Il sindaco anche più bravo non può farcela da solo. Cosa chiedo per il 2024? Due cose: che i risultati sportivi siano come lo scorso anno in Europa e che la nazionale vada bene all'Europeo. E poi che ci sia una collaborazione col governo per un'accelerata sulla questione stadi, ma in questo il ministro Abodi, anche sul caso Franchi, sta dando una risposta molto positiva".



