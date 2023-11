Cade sui binari e treno lo investe, 38enne in gravi condizioni

Un uomo di 38 anni è ricoverato in condizioni critiche dopo essere stato investito da un treno questa mattina alle 7.30 a Inverigo, al passaggio a livello di via Magni, lungo la linea Milano-Asso delle Ferrovie Nord.

Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di un incidente: l'uomo sarebbe caduto sui binari mentre attraversava a piedi il passaggio a livello, battendo la testa, pochi istanti prima che le sbarre si abbassassero e arrivasse il treno partito da Asso alle 7.02. Il macchinista ha frenato, ma l'uomo è stato comunque trascinato per alcuni metri. Le sue condizioni sono critiche. (foto d'archivio)



