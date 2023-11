A.Fontana, 'cdm sci a Bormio prove generali per Milano-Cortina'

Le due gare di Coppa del Mondo di sci che si svolgeranno sulla 'Stelvio' di Bormio il 28 e 29 dicembre rappresentano "un evento di grande rilevanza che sosteniamo con grande determinazione, perché la Stelvio è una delle piste più iconiche dell'intero circuito mondiale. L'evento rappresenta una tappa di avvicinamento alle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026. Sarà, quindi, l'occasione per verificare che tutto stia procedendo alla perfezione in vista del giorno dell'inaugurazione". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della conferenza stampa di presentazione della coppa del mondo di sci a Bormio.

La 'tappa' lombarda è stata presentata al Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli. "I nostri grandi eventi - ha sottolineato Fontana - non sono solo motivo di attrazione turistica della Lombardia, ma anche e soprattutto sinonimo di successo. Questi eventi, tra l'altro, contribuiscono a rendere la Lombardia sempre più attrattiva. In questa prospettiva, infatti, i nostri skipass quest'anno potranno essere utilizzati su tutto il comprensorio sciistico lombardo".

Per la sottosegretaria con delega a Giovani e Sport Lara Magoni la competizione "porterà Bormio e la Lombardia ad essere, ancora una volta, protagoniste. Sarà l'occasione giusta anche per scoprire la bellezza delle montagne lombarde. Per ogni atleta - ha detto l'ex sciatrice - gareggiare sulla Stelvio è molto gratificante".

Secondo l'assessore regionale alla Montagna Massimo Sertori, invece, "la Stelvio è sempre protagonista in termini assoluti - ha concluso - non solo in quanto unica nel suo genere, ma anche perché ha contribuito in maniera significativa a far sì che la decisione dei presidenti Fontana e Luca Zaia di unire le forze per la candidatura per le Olimpiadi risultasse vincente".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA