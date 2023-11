A Cremona 200 imprese per Fiere zootecniche internazionali

Oltre 200 imprese, 55mila metri quadrati di spazio e più di 600 capi di bestiame in arrivo da sette Paesi diversi del mondo. È stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Pirelli la 78esima edizione di Fiere Zootecniche Internazionali in programma dal 30 novembre al 2 dicembre a CremonaFiere alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

"La nostra Regione - ha detto Fontana - continua a rappresentare un punto di riferimento nazionale e internazionale con le sue tante eccellenze e avanguardie. Tra queste c'è l'agricoltura, non solo per gli straordinari prodotti, ma anche per il valore sociale che questo settore rappresenta per il territorio".

Eventi come quello in programma a Cremona "sono delle vetrine di straordinaria importanza non solo per il settore zootecnico, ma per tutto il sistema Lombardia".

Le Fiere Zootecniche internazionali secondo l'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Beduschi "si confermano un punto di riferimento di livello mondiale. Le sfide per il settore zootecnico e per l'agricoltura, non spaventano certo le nostre imprese - ha aggiunto - da sempre capaci di alzare l'asticella della qualità per guardare ai mercati interni ma anche al successo di prodotti sempre più apprezzati all'estero".

Come ha ricordato il presidente di CremonaFiere Roberto Biloni, la 78esima edizione della fiera ospiterà anche 70 eventi tecnico scientifici. "Ma soprattutto c'è l'impegno e anche la presenza delle Università, dei centri di ricerca e delle associazioni di categoria. CremonaFiere - ha concluso - conferma la sua vocazione internazionale che quest'anno coinvolge delegazioni di operatori che arrivano da 17 Paesi, dall'Asia, dagli Stati Uniti, dal Canada, da tutta Europa, ma anche dall' Italia, comprese le isole".



