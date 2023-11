Per una serie di risse il questore chiude un locale nel Milanese

ll questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha sospeso per dieci giorni la licenza per ll circolo privato "Latin House Club Milano", a Cinisello Balsamo. Il provvedimento scaturisce da diversi interventi delle forze dell'ordine per liti e risse nei pressi del locale.

A metà settembre, i poliziotti del Commissariato di Cinisello Balsamo e i carabinieri di Sesto San Giovanni erano intervenuti nel parcheggio antistante il club per una persona colpita alla testa con una bottiglia che era stata portata in ospedale.

A fine settembre si era verificata un'aggressione ai danni di un ragazzo, accerchiato e aggredito con calci e pugni da tre giovani.

A inizio ottobre, infine, una rissa tra uomini e donne a cui aveva partecipato anche un addetto alla sicurezza, durante la quale un ragazzo aveva riportato ferite giudicate guaribili in 12 giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA