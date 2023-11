Daniela Santanchè non è più coordinatrice Fdi in Lombardia

La ministra del Turismo Daniela Santanchè non è più la coordinatrice regionale in Lombardia di Fratelli d'Italia. Lo ha fatto sapere lei stessa in una nota, sottolineando che "al momento della mia nomina a ministro del Turismo avevo accettato, nonostante la complessità nel coniugare i due compiti di proseguire in via eccezionale il mio ruolo di portavoce regionale fino all'apertura della stagione dei congressi provinciali, che è ora arrivata".

Santanchè ha ringraziato la premier Giorgia Meloni "per la fiducia che mi ha accordato negli ultimi anni, affidandomi il ruolo di portavoce regionale" di Fdi in Lombardia, ruolo "che oggi rimetto nelle sue mani". In questi anni "ho fatto del mio meglio per accompagnare FdI dal 3,6% delle regionali 2018 ad essere il primo partito in Lombardia alle regionali 2022 con il 25,18%" ha proseguito Santanchè, certa che adesso "si continuerà a lavorare tutti insieme per far crescere ancora, sotto la guida di Meloni, il nostro movimento nella Regione che è traino di tutta l'economia nazionale". A sostituire la ministra come coordinatore dovrebbe arrivare il deputato Carlo Maccari.





