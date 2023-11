Coca-Cola festeggia Natale anche con l'intelligenza artificiale

Quest'anno Coca-Cola festeggia il Natale anche con l'intelligenza artificiale. Sulla piattaforma Create Your Magic è infatti possibile realizzare dei biglietti di auguri personalizzati sfruttando per i testi ChatGpt 4 e per le immagini la tecnologia Dall-E utilizzando le immagini dell'archivio Coca-Cola, come quelle storiche di Babbo Natale realizzate da Haddon Sundblom nel 1931 o quelle degli orsi polari del 1993.

L'iniziativa fa parte della campagna 'The World Needs More Santas' ovvero il mondo ha bisogno di più Babbo Natale composta da uno spot che invita a scoprire la magia del Natale attraverso il 'Santa Claus' che è in ognuno, sottolineando l'importanza delle relazioni umane, dell'esperienza condivisa e dei gesti di solidarietà. Per il progetto saranno realizzate cinque maxi affissioni a Milano e Roma, oltre ad attività social e digitali.

Sarà invece in tutta Italia il Coca-Cola Truck Tour, viaggio di camion 100% elettrici che in soste nelle maggiori città del Paese daranno vita alla Christmas area "Il Mondo ha bisogno del Babbo Natale che è in te" dove si potranno fare esperienze diverse e partecipare a gesti di solidarietà. Un Food Truck darà la possibilità di gustare pizza accompagnata da Coca-Cola e di donare a favore delle attività di Banco Alimentare. Si conferma infatti anche quest'anno il sostegno di Coca-Cola al Banco Alimentare che si traduce nella donazione di beni alimentari per 1,5 milioni di pasti (14 milioni nei sette anni di collaborazione).



