Champions: Pioli, contro il Borussia partita della svolta

"Giochiamo una partita molto importante. E' da svolta per quanto riguarda il girone. Sappiamo cosa abbiamo fatto contro il Psg e sappiamo che anche il Borussia ha molta qualità. Sappiamo cosa dobbiamo dare per 95′": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund, decisiva per il passaggio del turno dopo che i rossoneri sono riusciti ad imporsi contro il Psg.

"Tutte le partite possono cambiare la stagione. Il nostro obiettivo lo sappiamo. Chiaro che domani è un passaggio importante e quasi decisivo. Lo affronteremo con la giusta mentalità. Voglio vedere una squadra che riesce a mettere in campo tutto quello che ha. Ho fiducia nei miei giocatori e sono sicuro che non mi deluderanno. Voglio vedere tutto quello possono dare", spiega l'allenatore .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA