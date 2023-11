Champions: Pioli, ci servono la mentalità e la grinta di Sinner

"Dobbiamo avere la mentalità e la grinta di Sinner. Lottare su ogni punto come lui. Speriamo sia allo stadio a seguirci, se ci sarà ne saremo felici. Domani possiamo mettere in campo tutto il nostro lavoro, quello che ci ha permesso di crescere in questi quattro anni": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli parlando di Jannik Sinner, fresco di vittoria in Coppa Davis, atteso domani a San Siro per la sfida Champions contro il Borussia Dortmund. "Se sarà allo stadio saremo felici. Gli faccio tanti complimenti, a lui, all'Italia e a Volandri che ho seguito molto", aggiunge Pioli.



