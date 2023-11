Recuperato nel fiume Lambro il cadavere di un uomo

I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo segnalato questa mattina nel fiume Lambro all'altezza di via Rombon. alla periferia di Milano.

L'intervento di recupero è stato reso difficoltoso dalle condizioni del terreno lungo l'argine. Le indagini per dare un'identità alla persona deceduta, che sembra non avesse vestiti ed era in stato di decomposizione, sono affidate agli agenti della Questura che sono intervenuti con il medico legale il quale dovrà accertare le cause del decesso che, a giudicare dalle condizioni del corpo, non sarebbe recente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA