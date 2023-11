Incidente sull'A21 nel Pavese, grave un ragazzo di 17 anni

Un ragazzo di 17 anni di Chieri (Torino) è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo il tratto pavese dell'autostrada A21 Torino-Piacenza, tra i caselli di Broni-Stradella e Casteggio sulla carreggiata diretta al capoluogo piemontese. Il 17enne si trovava sul sedile posteriore di un'auto che si è scontrata con un'altra vettiura, per cause in corso d'accertamento da parte della polizia stradale di Alessandria.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118. Il 17enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano con l'elisoccorso. Nell'incidente sono rimaste ferite altre quattro persone, in maniera meno grave.



