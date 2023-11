Bonolis, 'se amo una donna non la privo della libertà di scelta'

"Se amo una donna le dò tutto, figuriamoci se la privo della sua libertà di scegliere". Lo ha detto Paolo Bonolis, sul palco del Vanity Fair Stories - l'evento organizzato da Vanity Fair al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano per festeggiare i 20 anni del magazine - parlando della copertina di giugno, intitolata 'Per chi si lascia come noi', che lo ritraeva accanto a Sonia Bruganelli.

Oltre a parlare della famiglia, dei figli, dell'uso dei social e della recente separazione, il conduttore si è soffermato anche sull'importanza della leggerezza. "Quando ero piccolo avevo seri problemi di balbuzie, alle elementari per interrogarmi dovevano farlo solo per scritto, perché sennò ci mettevo ore alla lavagna", ha raccontato. A casa, anche se la cosa era percepita come una grande difficoltà da tutti, spesso la soluzione era riderne. "Sia mamma che papà mi prendevano per il culo, se andavo da papà a chiedere qualcosa mi diceva: ahò, scrivilo!".

Quanto al ritorno di Ciao Darwin, che ha appena debuttato con successo su Canale 5, Bonolis ha rivisto la prima puntata sul divano con il figlio. "È sempre un test la prima puntata, anche se è diverso condurlo a 39 anni o a 62".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA