Aveva la droga dello stupro, arrestato da carabinieri a Milano

Aveva con sé 20 millilitri di GHB, la cosiddetta droga dello stupro, per questo i carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano hanno arrestato stamani nel corso di controlli nelle vicinanze dei locali notturni del capoluogo lombardo un uomo di 47.

Quando i militari si sono avvicinati, l'uomo, incensurato, ha cercato di allontanarsi. E' stato quindi controllato e gli sono stati trovati i 20 millilitri di GHB, e 345 euro in contanti.

Portato in cella di sicurezza nella caserma di via Montebello, ha avuto una crisi di panico ed è stato accompagnato all''ospedale Fatebenefratelli dove, in attesa di essere visitato, è piantonato dai carabinieri.



