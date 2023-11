A Diego Crosara di Marchesi Milano premio Artisti del Panettone

Diego Crosara, pastry art director della pasticceria Marchesi 1824 di Milano è il vincitore di 'Artisti del Panettone 2023' la competizione che si tiene nell'ambito della manifestazione Happy Natale Happy Panettone promossa da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, che premia il miglior panettone tradizionale classico senza glassa.

Per Sal De Riso, campione uscente e presidente della giuria composta da un gruppo di giornalisti ed esperti - il podio è meritato per "aver realizzato un panettone, nel pieno rispetto della tradizione milanese, caratterizzato dall'equilibrio non solo nel gusto e nella parte aromatica ma anche nell'impasto, dall'alveolatura regolare e con una perfetta disposizione della frutta candita". Al secondo e terzo posto rispettivamente Mattia Premoli della pasticceria Primula e Andrea Tortora di AT Pâtissier. Il Premio speciale Sportweek-Gazzetta dello Sport è stato consegnato a Giovanni Ricciardella di Cascina Vittoria di Rognano in provincia di Pavia.

La premiazione, che ha visto fra gli altri sul palco lo chef Alessandro Borghese si è tenuta questa mattina in Confcommercio Milano a Palazzo Castiglioni (corso Venezia 47), nell'ambito di "Happy Natale Happy Panettone", iniziativa volta alla valorizzazione del tipico dolce delle feste, sempre più apprezzato in tutto il mondo.



