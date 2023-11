Palladino, il Cagliari è quello che rimontò con il Frosinone

"La partita emblema del Cagliari è quella con il Frosinone". Palladino fotografa così l'avversario del suo Monza, domani in Sardegna.

"In quella gara, il Cagliari era sotto di 3 gol e ha ribaltato il risultato". Per affrontare il Cagliari, Palladino non esclude anche un diverso assetto tattico: "Il 4-2-3-1? A me è sempre piaciuto e anche l'anno scorso l'abbiamo adottato a partita in corso", riadattando il canonico 3-4-2-1 - ha aggiunto - Ho dei giocatori camaleontici e non escludo che anche domani potremo partire con questo assetto".



