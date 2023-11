Morgan, 'sono un lavoratore normale licenziato senza un motivo'

"Non c'è una coscienza del professionismo, del lavoratore e dell'artigiano artista" e lo dimostra "il fatto che io sia stato rimosso da un incarico, che era un lavoro... Tutti dicono che sono un privilegiato, ma sono un lavoratore normale che è stato licenziato senza un motivo. Se fosse capitato a un metalmeccanico ci sarebbero le proteste di piazza. Se capita a me no". Così il cantante Morgan a margine di un incontro della Biennale Milano International Art Meeting, ritornando sul suo recente allontanamento da X Factor.

Secondo Morgan "è la mentalità che va un po' cambiata" perché "c'è una mentalità involuta - ha concluso - poi uno può fare anche delle leggi ma finché la mentalità è questa e si pensa che il musicista debba suonare gratis perché è bello...".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA