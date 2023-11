Ha chiesto una sigaretta a un turista irlandese in piazza XXIV maggio, zona della movida di Milano; poi gli ha strappato la catenina d'oro minacciandolo con una bottiglia.

Per questo, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per furto con strappo un 33enne marocchino con precedenti di polizia.

L'uomo sarà processato per direttissima.



