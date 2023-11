Libri: "Un fiume di canestri", anni d'oro del basket pavese

Una città innamorata della sua squadra di basket. "Un fiume di canestri" (Univers Edizioni) è il racconto di stagioni indimenticabili della Pallacanestro Pavia, a cavallo tra la fine degli anni Settanta e i primi Novanta, con due promozioni, vittorie memorabili, tre spareggi persi, un'amara retrocessione e drammi, purtroppo, non solo sportivi. Un libro fortemente voluto da Chicco Falerni, play "tutto cuore" anche tra le righe come lo è stato per anni sui parquet del PalaEspo e del PalaRavizza.

Il libro verrà presentato lunedì, alle 18, al Collegio Cairoli di Pavia, il cui rettore è Andrea Zatti, uno dei grandi protagonisti di quella squadra in cui giocò per tre campionati anche Oscar, il campione brasiliano, ancora oggi detentore del record mondiale di punti segnati in carriera (49.737). Insieme a Zatti saranno presenti altri personaggi di primo piano di un'epoca straordinaria della Pallacanestro Pavia.

E' Chicco Falerni a ispirare le narrazioni di Carlo Genta.

giornalista di Radio24, e Alessandro Repossi, direttore del settimanale "il Ticino" e corrispondente dell'ANSA. con le testimonianze di dirigenti, allenatori, giocatori, tifosi, giornalisti e di uno sponsor "unico" come Annabella.

Parole e immagini aiutano a "fare memoria" di "un periodo storico completamente diverso rispetto ad oggi - come descrive lo stesso Falerni -. A Pavia si viveva una sensazione unica di entusiasmo e anche di effervescenza collettiva...".



