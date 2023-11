La biblioteca di Eco, il docu di Ferrario eleggibile agli Oscar

C'è un film italiano, "Umberto Eco - La biblioteca del mondo" di Davide Ferrario, che può concorrere agli Oscar 2024, per i documentari. La partecipazione non è fatta sulla base di una selezione nazionale, come per i film di finzione (e per cui l'Italia ha candidato Io, Capitano di Matteo Garrone), ma sono ammessi documentari di tutto il mondo che abbiano vinto uno dei festival indicati dall'Academy o siano usciti in Usa ottenendo una certa soglia di proiezioni commerciali e superato un certo incasso.

"Noi ricadiamo nel secondo caso, grazie a un grande successo - dice all'ANSA Davide Ferrario - soprattutto a New York, dove il film è stato in prima visione 8 settimane al Film Forum, famosa sala indipendente. Al successo di pubblico si è associato il successo di critica, dal New York Times in giù, tanto che Rotten Tomatoes, in cui un algoritmo calcola il gradimento critico, ci dà il 100%. Adesso concorriamo con un'ottantina circa di documentari, che saranno ridotti a 9 dopo la prima votazione del 14 dicembre, e poi ai famosi 5. Personalmente considero già un grande risultato poter competere". Prodotto da Rossofuoco in collaborazione con Rai Cinema e il sostegno del Mic e della Film Commission Torino Piemonte e presentato alla Festa del cinema di Roma 2022, "Umberto Eco - La biblioteca del mondo" racconta di un luogo leggendario, il mondo a parte del grande intellettuale con più di 30.000 volumi di titoli contemporanei e 1.500 libri rari e antichi. Davide Ferrario, che con Umberto Eco aveva collaborato per una videoinstallazione alla Biennale Arte di Venezia un anno prima della morte dello scrittore nel 2016, ha avuto accesso alla biblioteca di Piazza Castello a Milano, grazie alla fattiva collaborazione della famiglia. Ne è nato un documentario che non solo descrive un luogo straordinario, ma cerca di afferrare il senso stesso dell'idea di biblioteca in quanto "memoria del mondo", come la definiva lo stesso Eco.



