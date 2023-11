Donna di 54 anni scompare a Milano, l'appello di parenti e amici

Una donna di 54 anni, Cinzia Berlinghini, dipendente del Tribunale di Milano, è introvabile da ieri pomeriggio quando è stata vista l'ultima volta nei pressi della stazione Centrale di Milano. I famigliari spiegano che è "una signora con disturbi cognitivi in grado di influenzare la sua memoria e il suo orientamento". Il cellulare è spento perché scarico, indossa una giacca a vento beige, probabilmente una felpa rosa con cappuccio, jeans scuri e scarpe azzurre con brillantini. Non ha documenti con sé.

La 54enne era attesa a casa della sorella dove non è mai arrivata. La sorella ha presentato denuncia di scomparsa alla Polizia e lancia un appello a chi avesse informazioni a rivolgersi alle forze dell'ordine.



