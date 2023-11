Dodici chili di droga in casa e in due box, arrestato a Milano

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato a Milano un italiano di 50 anni con precedenti per spaccio perchè trovato in possesso di 12 chili di droga, 5.000 euro e 4.000 dollari che nascondeva in casa e in due box.

Gli agenti della Sesta sezione della Squadra Mobile, giovedì pomeriggio, durante un'operazione anti-spaccio nella zona Sempione, hanno notato, in via Pietro Moscati, due uomini di cui uno alla guida di una Toyota Yaris che si sono incontrati scambiandosi qualcosa per poi allontanarsi.

Gli agenti hanno fermato l'uomo alla guida che aveva con sè 12 grammi di cocaina, All'interno dell'auto, nel vano della ruota di scorta, altri due involucri con altri grammi di cocaina. I poliziotti hanno quindi perquisito la casa, in via Londonio, e due box nella sua disponibilità in via Cesariano e via Bertini.

In casa droga e bilancini di precisione mentre in uno dei box sono stati trovati un chilo di cocaina e all'interno di una valigia di grosse dimensioni circa quattro di hashish e tre di marijuana. Nell'altro box c'erano 170 grammi di cocaina, 2,8 chili di hashish e 530 grammi di marijuana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA