25 novembre: Chiara Ferragni in piazza, 'dovremmo esserci tutti'

Nella piazza di Milano contro la violenza sulle donne stamani c'era anche Chiara Ferragni.

L'influencer e imprenditrice, che si è battuta contro la violenza nei confronti della donne anche dal palco di Sanremo, era presente con un cartello con la scritta 'We should all be feminists', dovremmo tutti essere femministi.

Nonostante gli occhiali da sole si è vista la sua commozione quando dal palco sono stati letti i nomi delle donne uccise nel 2023. "È un dovere di tutti quanti essere qui - ha detto -.

Sono qui da cittadina e dovremmo esserci tutti in questa piazza oggi. Sì mi sono commossa, penso tutti quanti. È stato un momento importante e sono veramente felice di essere qua.

Immagino sia stato per tutti così".



