Violenza donne: a Milano da agenti opuscolo 'Questo non è amore'

Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Polizia di Stato, a Milano, distribuirà volantini informativi sul contrasto alla violenza e sulle misure di tutela. Lo ha reso noto la Questura.

Un camper della Polizia sarà presente in centro, in piazza San Babila, dalle 8 alle 14, dove i poliziotti della Divisione Anticrimine, della Squadra Mobile e dell'Ufficio Sanitario della Questura distribuiranno un opuscolo ad hoc, dal titolo "Questo non è Amore", ai cittadini interessati.



