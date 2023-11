Università Basilicata: laurea honoris causa a Liliana Segre

L'Università degli Studi della Basilicata ha assegnato la Laurea magistrale honoris causa in Storia e civiltà europee a Liliana Segre. La cerimonia - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa dell'Ateneo lucano - si svolgerà a Potenza, lunedì 27 novembre, alle ore 11: la senatrice a vita riceverà la pergamena a Milano. E' previsto un collegamento on line, in diretta, con il capoluogo lombardo, dove saranno presenti il rettore, Ignazio Marcello Mancini, e il direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Francesco Panarelli. La senatrice a vita terrà poi la lectio magistralis dal titolo "Historia Magistra Vitae?".

Mancini e Panarelli hanno spiegato che "il conferimento della Laurea magistrale honoris causa alla senatrice a vita Segre è un grande onore per tutta la comunità accademica, ma soprattutto un momento che il nostro giovane ateneo ricorderà a lungo: vorremmo che l'Unibas rappresenti, nel nostro territorio, una sorta di 'pietra d'inciampo' per le future generazioni, ricevendo le testimonianze di chi ha vissuto gli orrori della guerra, e di tutte le guerre, e degli effetti dei soprusi e delle tirannie di una parte su un'altra. L'iter per il conferimento della laura è iniziato nel 2020, ma oggi come ieri questi messaggi sono di fondamentale importanza, anche per la crescita morale dei nostri studenti". La laurea "infatti è stata conferita alla senatrice a vita per essersi coerentemente mostrata portatrice di un grande ideale educativo che si appella alla nostra parte migliore, quella della solidarietà, della giustizia, della pace e della libertà".



