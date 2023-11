Scaroni, 'vogliamo inaugurare lo stadio a San Donato nel 2028'

I tempi per l'eventuale costruzione dello stadio del Milan a San Donato, nel milanese, prevedono che "la costruzione cominci a fine 2024, inizio 2025.

L'inaugurazione la attendiamo nel 2028 per la stagione 2028-2029". Lo ha spiegato il presidente del Milan Paolo Scaroni al Lombardia World Summit 2023 a Milano.

"Ci sono tanti italiani che conoscono il nostro Paese, quando uno fa queste previsioni in Italia si va su un terreno scivoloso... - ha detto Scaroni -. Ma questo è il nostro piano".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA